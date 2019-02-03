Nintendo, Switch'i Küçültmek İstiyor!
Nintendo'nun Switch konsolunun yeni modeli, iddiaya göre hiç de beklendiği gibi büyüleyici bir cihaz olmayabilir!
- Levent Öztürk
Görünene göre bir sonraki Nintendo Switch modeli, beklenen yeni ve gelişmiş sürüm yerine, var olan platformun küçülmüş ve yoğunlaştırılmış hali olabilir. Üstelik bu model, mevcut modelin yerine değil, yanına gelecek. En azından Japon haber kaynağı Nikkei'nin Nintendo Everything tarafından çevrilen haberine göre durum böyle gözüküyor.
Kaynağın hem donanım ortakları hem de oyun geliştiricilerinden alıntı yaparak belirttiğine göre konsol, hem taşınabilirliğini vurgulamak için küçültülecek, hem de daha ucuz olması için bazı özelliklerini kaybedecek.
Nintendo'nun hangi özelliklerden vazgeçeceği belli değil ancak firmanın bu kararı alması için geçerli sebepler bulunuyor. Nintendo için durum finansal olarak iyi olsa da, halen 2018 yılı için 20 milyon adet satma hedefine ulaşabilmiş değil. Daha ucuz bir fiyata sahip olan bir konsol, satış hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırabilir.
Ne yazık ki daha ucuz bir Switch, daha düşük özellikli bir Switch anlamına geliyor. Her ne kadar henüz detaylar açıklanmamış olsa da, Nintendo'nun "kırpabileceği" bazı bariz alanlar bulunuyor.
Nintendo, eğer ekran girişlerini USB-C arayüzüne bağlamayı başardıysa ve en fazla 720p performansını kabul ederse bu özellik için yuvalama özelliğini kaldırabilir. Nintendo Switch yuvası, oyunların 1080p çözünürlüğü ile çalışmasına imkan tanıyordu. Kablosuz iletişim gibi diğer pek çok özellik, konsol için oldukça önemli ve konsolu tanımlayan özellikler olarak görülebilir. Bu yüzden de hangi özelliklerin konsoldan çıkartılacağı büyük önem taşıyor.
Aynı raporda Nikkei'nin belirttiği bir diğer söylenti de, Nintendo'nun, Nintendo Switch Online hizmetinin "daha fazla ödeme yapmayı kabul eden oyun severler" için genişletilmiş ve daha pahalı bir sürümünün planlandığı.
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