Nintendo Switch'in Ucuz Sürümü Geliyor!
Eğer Nintendo'nun son konsolu Switch'in fiyatı size de fazla gibi görünüyorsa, bu haberimiz kesinlikle hoşunuza gidecek!
- Levent Öztürk
Geçtiğimiz aylar boyunca Nintendo'nun, Switch konsolunu yakın gelecekte güncelleyeceğine dair söylentiler ortalıkta geziyordu. Güvenilir Japon gazetesi Nikkei'nin yeni bir haberi de Nintendo'nun daha küçük ve daha ucuz bir Switch modelini çok yakında piyasaya sunacağını söylüyor. Bu güncellenmiş model, taşınabilirliğe önem verenleri hedefleyecek ancak TV'ye bağlanabilme özelliğini kaybetmeyecek.
Nikkei'nin haberinde söylenene göre kaynaklar, konsolun daha güçlü bir sürümünün de yolda olduğunu ancak bu iki modelin aynı anda sunulmayacağını düşünüyorlar.
Eğer Nintendo Switch'in fiyatı şu anda sizce fazlaysa, bir süre bekleyip bu daha küçük ve daha ucuz modelin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini beklemeyi tercih edebilirsiniz. Tabii ki bu konsolun daha küçük boyutu ve fiyatı dolayısıyla bazı özelliklerini kaybetmesi mümkün. Ancak henüz bu özelliklerin neler olabileceğine dair bir bilgi bulunmuyor...
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