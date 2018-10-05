Nintendo Switch'in Yeni Modeli 2019'da Gelebilir
Japon oyun devi Nintendo, Switch ile hız kazandığı konsol savaşlarında çok sağlam bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor!
Nintendo, uzun süredir konsollarında bulunan donanım üzerinde yaptığı geliştirmeler ile biliniyor. Firmanın zamanında GameBoy üzerindeki estetik değişimler ve Wii konsolunun uğradığı donanım revizyonlarından sonra Nintendo Switch'in de önceki konsollarla aynı kaderi paylaşacağı ortaya çıktı.
Wall Street Journal'da ortaya çıkan bir rapora göre 2019 yılında Nintendo Switch'in güncellenmiş bir versiyonu "konsolun satışlarında yakalanan hızın korunması" adına raflarda olacak. Rapora göre Nintendo ile çalışan tedarikçiler uzun bir süredir bunun olacağından haberdar.
Şimdiye kadar bu plan hakkında daha fazla detay ortada çıkmadı ancak Wall Street Journal'a göre yeni Switch'teki en dikkat çekici gelişme eski LCD panelin yeni bir ekran teknolojisi ile değiştirilecek olması. Bu, en azından konsolun taşınabilir modda daha iyi oyun grafiklerini destekleyeceğinin bir işareti.
Eğer Nintendo, Switch'te de önceki Nintendo konsollarında izlediği stratejiyi izlemeye karar verirse yeni Switch'in sahip olacağı donanımın Xbox One X'te ve Sony PS4 Pro'da gördüğümüzün aksine konsola yeni yetenekler kazandırmayacağı söylenebilir. Bu sebeple yakın zamanda bir Nintendo Switch almayı planlıyorsanız; 2019'da çıkacak olan yeni Switch beklemeye değmeyebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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