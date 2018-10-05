Nintendo Switch'in Yeni Modeli 2019'da Gelebilir

Japon oyun devi Nintendo, Switch ile hız kazandığı konsol savaşlarında çok sağlam bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor!

Nintendo Switch'in Yeni Modeli 2019'da Gelebilir

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