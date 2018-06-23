Nintendo ve Microsoft Cross-Play'i Kabullendi

Sony kararlılıkla cross-play'e izin vermezken Nintendo ve Microsoft, Minecraft'ın yeni sürümünde oyuncuları sevindirdi!

Nintendo ve Microsoft Cross-Play'i Kabullendi

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