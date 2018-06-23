Nintendo ve Microsoft Cross-Play'i Kabullendi
Sony kararlılıkla cross-play'e izin vermezken Nintendo ve Microsoft, Minecraft'ın yeni sürümünde oyuncuları sevindirdi!
Minecraft'ın Nintendo Switch'teki yeni sürümü, PlayStation 4'le olmasa da, neredeyse her cihazla cross-play'e izin veriyor.
Minecraft, artık Xbox One ve Nintendo Swtich arasında bile oynanabiliyor. Minecraft, Switch'e geçen sene gelmişti ancak Minecraft'ın diğer sürümleriyle uyumlu değildi. O sırada sadece diğer Switch oyuncularıyla birlikte oynayabiliyordunuz. Switch sahipleri şimdi ise neredeyse herkesle beraber oynayabiliyor. Oyunun yeni sürümü, Xbox One, Windows ve mobil sürümdeki Bedrock Engine'in aynısını kullanıyor. Böylece Switch, hepsiyle çevrimiçi olarak beraber oynayabiliyor.
Nintendo'nun videosunda bir Xbox One denetiminin görünmesi, nadir rastladığımız bir durum ve aynı zamanda akıllıca, çünkü Sony'nin kısıtlamalarına atılmış bir taş gibi değerlendirilebilir.
PlayStation 4 Hariç
Sony'nin oyuncularını konsol oyuncularının geri kalanından izole etme alışkanlığını biliyoruz ve burada da durum farklı değil. Rocket League geliştiricileri, Sony'nin izin vermesi halinde cross-play'i etkinleştireceklerini söylemişti ancak bu izin henüz çıkmadı. Fortnite, bu ayın başlarında Switch'e gelmişti ancak Sony, Switch'te kullanılan hesapların PS4'e girişini engellemişti.
Zeynel A. Öztürk
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