Nintendo Wii Kumanda Prototipi Satıldı
Açık artırmayla satılan bir Nintendo Wii kumandası prototipi, firmanın geçmişinden önemli bir hatırayı günümüzde taşıdı!
Nintendo'nun satışa sunulmayan tek gizli cihazı PlayStation değil. Bir Yahoo Japonya kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde 2006'dakine oldukça benzeyen bir Wii kumandası prototipi sattı.
Düğme sıralaması orijinaliyle aynı olan oyun kumandası, kablolu bir GameCube bağlantısıyla geliyor ve hatta sizden sensör bar'ı GameCube bellek kartı slotuna yerleştirmenizi istiyor. Ana kumanda ve nunchuck kumanda, özel bağlantı yerine Ethernet üzerinden bağlanıyor. D-pad ve ana düğmeler gibi ana denetimlerin ise Game Boy Advance SP'den geldiğini görüyoruz.
Kumandanın hikayesi burada bitmiyor. Kumandanın varlığını tasdikleyen WayForward'dan James Montagna'ya göre cihaz, Wii'nin takma adı henüz Revolution iken konuşuluyordu. Cihazın birden fazla sürümü vardı. Sonrasında prototipler üzerindeki "artı" ve "eksi" düğmeleri için "start", "select", "pause" ve "back" gibi farklı isimler verildi. Çıkış tarihine yaklaşıldığında birçok değişiklik yapımıştı ve GameCube'e yönelik model, geliştiricilere ulaştırılmıştı. Nintendo büyük tasarım yeniliklerini yıllar önce denemiş ancak bunlar piyasaya tam anlamıyla çıkmamıştı.
Kumandayı çalışırken görmeyi beklemeyin. Açık artırmayı kazanan Smprp, cihazı çalıştırmayı başaramadığını söylüyor. Bunun nedeni özel yazılımla çalışan setlerde çalışması olabilir. Prototipi daha çok Nintendo'nun kendi içerisinde özenle geliştirdiği bir projeye bakış olarak değerlendirmek gerekiyor.
Zeynel A. Öztürk
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