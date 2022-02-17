Nisan ayında Türkiye'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri

Fiat Egea, hibrit motorlu ve otomatik vitesli versiyonları Nisan ayından itibaren Türkiye'de ve dünya pazarında Fiat bayilerindeki yerini alacak. Şirket açıklamasına göre Fiat Egea, Ocak ayında tanıtımı yapılan Cross Wagon'dan sonra hibrit motor seçeneğiyle dünya yollarına çıkacak.
Fiat Egea Hibrit Versiyonu Özellikleri
Egea Hybrid, tamamen elektrik modunda park edilebiliyor (e-park). Ayrıca hem frenleme hem de yavaşlama esnasında enerji geri kazanımı ile bataryasını şarj edecek şekilde geliştirildi.
Açıklamada "Egea'nın yeni hibrit versiyonu yüksek performansını yeni nesil 130 HP güç ve 240 NM torka sahip, 1,5 litrelik 4 silindirli turbo benzinli FireFly motor ile 48-Volt bataryaya sahip 15 kw'lık elektrik motorun sinerjisinden alıyor. Egea Hybrid'de BSG (Belt Start Generator) ve 15KW'lık elektrikli motor 130 beygirlik içten yanmalı motoru destekliyor. Hibrit teknolojisi, yüzde 100 elektrikli sessiz çalıştırma, park etme ve tamamen elektrikli sürüşe imkan sunuyor" denildi.
7 İleri Çift Kavramalı Otomatik Şanzıman
Açıklamaya göre Egea Hybrid ile birlikte 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman da Fiat markasında ilk defa satışa sunuluyor. 7 ileri otomatik vitesli Egea Hybrid, 0-100 kilometre hızlanmasını 9 saniyede tamamlarken şehir içi kullanımda 100 kilometrede 4,7 litrelik (WLTP) tüketim değerine ulaşıyor.
- İleri sürüş destek sistemlerine (ADAS) sahip hibrit motorlu Egea, "Trafik İşareti Tanıma Sistemi", "Akıllı Hız Asistanı", "Şerit Takip Sistemi", "Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi", "Akıllı Uzun Far" ve "Kör Nokta Uyarı Sistemi" gibi güvenlik donanımlarını Urban (orta) donanım seviyesinden itibaren seçilebilir hale getiriyor.
- "Anahtarsız giriş ve çalıştırma", "kablosuz akıllı telefon şarjı", "kablosuz multimedya bağlantısı" ve (Sedan gövde tipinde) "otomatik bagaj açma sensörü" gibi özellikleri ise Lounge versiyonunda sunulmaya devam ediliyor.
- Egea Hybrid; Türkiye'de Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde, 3 donanım seviyesi-Easy (Sedan)/Street (Hatchback ve Cross'ta), Urban ve Lounge otomatik şanzıman ile nisan ayında satışa sunulacak.
- Egea ailesinin 1.6 Multijet II 130hp Dizel DCT otomatik şanzımanlı versiyonları da yine tüm gövde tiplerinde aynı anda ve mart ayının ikinci yarısında Fiat showroomlarındaki yerini alacak.
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