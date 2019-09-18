Nissan, Oyuncu Koltukları Tasarladı!
Araç koltukları ile oyuncu koltuklarını bir araya getirmeyi amaçlayan Nssan'dan, üç büyüleyici oyuncu koltuğu tasarımı geldi!
- Levent Öztürk
Heyecanlı bir sürüş sırasında koltuğunuzda sağlam durmanız kadar, uzun süreli sürüşler sırasında rahat olmanız da bir otomobil koltuğundan beklenen temel kriterler arasında yer alıyor. Bu yüzden de üreticiler, özellikle üst seviye ve spor arabaları için koltukları geliştirmek adına muazzam miktarda bütçe ayırıyor.
Şaşırtıcı olabilir ancak bu kriterlerin aynıları – konfor ve destek – ciddi bir oyun koltuğu için de gerekli. Bu yüzden de Nissan, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda iki popüler oyun takımı ile bir araya gelerek (FaZe Clan veya OpTic Gaming), popüler araçlarını temel alan yeni oyun koltuğu konseptleri tasarladığını duyurdu. Ortaya çıkan ise, her biri farklı bir Nissan aracını temel alan üç eskiz oldu.
Bunların ilki GR-R Nismo'yu temel alıyor ve sertlik ve hafiflik için karbon fiber ile alüminyumdan oluşuyor. Yarış koltuğu benzeri tasarımın oyuncuyu en ciddi sinir ve şanssızlık anlarında bile yerinde tutmayı amaçladığı söylenebilir. Karbon oturma alanı da kırmızı deri ve Alcantara-benzeri mikro-süet ile kaplı.
İkinci koltuk ise Nissan'ın Armada SUV'unu temel almakta; bu yüzden GT-R koltuğuna göre performansa oldukça farklı bir bakışı bulunuyor. Öncelikle bu koltuk ısıtma ve soğutma sistemine sahip ve en ideal sıcaklıkta oturmanızı sağlıyor. Ayrıca ayarlanabilir bel desteği sayesinde, uzun süreli beklemeler sırasında bile rahatsız olmamanıza yardımcı oluyor.
Son model, Nissan'ın Leaf'inden ilham alıyor. Bu koltuk diğerlerinden farklı olarak kendi bünyesinde bacak desteğine ve USB şarja sahip. Gri deri üzerinde elektrik mavisi çizgilerin hoş gözüktüğü ve bu koltuğun gerçekten üretilebilecek bir ürün gibi gözüktüğünü de belirtmekte fayda var.
Ancak Nissan, şimdilik bu koltukları üretmeyi pek düşünmüyor. İnsanların Twitter üzerinde en beğendikleri eskizler için oy vermelerini isteyen otomotiv devi, kamu ilgisini ölçmek istiyor gibi görünüyor. Eğer yeterli ilgi olursa, gelecekte üretime geçilmesi çok da sürpriz olmamalı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın