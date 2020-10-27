No Time to Die filmi için Apple ve Netflix devreye girdi

Pandemi sürecinin derinden etkilediği sektörlerden birisi de şüphesiz sinema sektörü oldu. Mart ayından bu yana vizyon ertelemeleri veya prodüksiyon ertelemeleri devam ediyor. Çevrim içi içerik hizmetleri ise bu süreçte alternatif olmaya çalışıyor.
NO TIME TO DIE İÇİN APPLE VE NETFLİX DEVREDE
Beklentilerin oldukça büyük olduğu ancak pandemi nedeniyle 2021 yılına kalan No Time to Die filmi için Apple ve Netflix platformlarının devreye girdİği iddia ediliyor. Film eleştirmeni ve senarist Drew McWeeny, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda hem Apple hem de Netflix'in serinin 25. filminin yayın haklarını satın almak için görüşmelerde bulunduğunu ve anlaşmanın rakamlarının "çılgınca" olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz dönemde Mulan filmi de kısıtlı bir vizyondan sonra Disney+ platformunda kendisine yer bulmuştu. Bu bakımdan No Time to Die filmini bir platformda görebiliriz.
FİLM İÇİN 30 BİN LİTRE KOLA KULLANILDI
Bond'un filmde altından kalktığı ölüme meydan okuyan akrobasilerden biri, İtalya'nın Matera şehrinde parke taşı bir yolda yıldırım hızında motorsiklet kullanmayı içeriyor.
Yeni James Bond filmi No Time to Die'ın tehlikeli bir sahnesinin çekimleri için yolun kayganlığını azaltmak amacıyla 30 bin litreden fazla kola kullanıldığı ortaya çıktı.
Express'in haberine göre Morrison, sokağı kolayla ıslattıklarını söyledi. Sokağın uzunluğu düşünüldüğünde ekibin yaklaşık 32 bin litre kola kullanması gerekti.
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