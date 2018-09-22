Nocturne Chromebook'a ait yeni görseller sızdı
Google'ın yeni Chromebook modeli Nocturne 2-in-1'e ait yeni görseller internete sızdı!
Google'ın son derece ilginç bir gün geçirdiği rahatça söyleyebiliriz. Öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti temelli bir internet alışveriş sitesi Pixel 3'ü sayfasında listeledi ve bununla kalmayıp, amiral gemisi telefona fiyat biçti. Şimdiyse Google'ın Chrome işletim sistemi temelli yeni cihazı Nocturne 2-in-1 modeline ait yeni fotoğraflar internette paylaşılıyor. Görseller sızdı veya viral reklam olarak sızdırıldı.
Google Nocturne Chromebook, mavi bir dış iskelete sahip. Yeni Chromebook modelinin iki yanında da hoparlörler bulunuyor. Hoparlörler, ekranın iki tarafında konumlandırılmış. İnce tasarımı ile dikkatleri üstünde toplayan modelin sol tarafında bir USB Type-C girişi bulunuyor.
9 Ekim 2018'de düzenlenecek büyük Google organizasyonunda tanıtılacak Nocturne 2-in-1 Chromebook'un bir parmak izi sensörüne de sahip olması bekleniyor.
Google, 2011 yılında Samsung ile işbirliği yaparak geliştirdiği ilk Chromebook ile istediği başarıyı elde edemedi. 2012 yılında sadece 200.000 Chromebook satışı gerçekleşti ve şirket ciddi anlamda hayal kırıklığına uğradı. 2013 yılında ise Chromebook modelleri pazar payını artırdı ve anayurdunda, kendi sınıfında yüzde 21 pazar payı elde etti. 2013 yılında rakamlar 400.000 adetten 1,71 milyon adete fırladı. 2015-2016 döneminde hepsi-bir arada cihazın ABD pazar payı yüzde 29'a yükseldi ve Chromebook serisi Apple'dan rol çalmaya başladı. Asus, Samsung ve Acer işbirliği ile yürütülen proje, 2017 yılında da istikrarını korudu. 2017 yılının sonunda Google kendi geliştirdiği Pixel ChromeBook'u satışa sundu. Yeni Nocturne ChromeBook 2-in-1 modeli de bizzat Google tarafından üretilecek.
Barış Terun
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