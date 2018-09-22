Nocturne Chromebook'a ait yeni görseller sızdı

Google'ın yeni Chromebook modeli Nocturne 2-in-1'e ait yeni görseller internete sızdı!

Nocturne Chromebook'a ait yeni görseller sızdı

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