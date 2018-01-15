Nokia 1 Fotoğrafları Sızdı!

Android Go işletim sistemine sahip olacağı söylenen Nokia 1'in ilk görüntüleri ortaya çıktı!

Nokia 1 Fotoğrafları Sızdı!

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