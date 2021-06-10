Nokia, 5G Patentlerinde Birinci Sırada Yer Aldı

Nokia tarafından bugün yapılan açıklamada, bir bağımsız araştırmaya göre 5G patentleri konusunda şirketin birinci sırada yer aldığı belirtildi.
Nokia'nın sektöre önderlik eden 5G patent portföyünün gücü bir kez daha bağımsız bir üçüncü kuruluş tarafından doğrulandı. Standart Temel Gerekli Patentler (yayın tarihi Nisan 2021) adlı araştırmada bağımsız analiz firması PA Consulting, araştırmacıların 5G standartları için temel önemde olduğunu tespit ettiği patentlerin sahipliği bakımından birinci sırada Nokia'nın yer aldığı sonucuna vardı.
Böylece PA Consulting'in araştırmalarında Nokia'nın 5G Standardı Temel Gerekli Patentlerindeki liderliği ikinci kez onaylanmış oldu. Nokia, 2019 yılında düzenlenen önceki çalışmada da birinci sırada yer almıştı. Analiz firması, 5G patent ortamı ile ilgili kendi teknik analizini yürüttü; çalışmasını patent sahiplerinin kendi beyan ettikleri ham sayılara dayandırmak yerine patentlerin 5G standardı için gerçekten temel gerekliliğe sahip olup olmadığını araştırdı.
Jenni Lukander, Nokia Technologies Başkanı şöyle dedi: "Bu bağımsız sonuçlar, sektör standartlarının geliştirilmesinde Nokia'nın önemli katkısını, Ar-Ge'ye yaptığımız sürekli yatırımları ve patent portföyümüzün gücünü yansıtıyor. Bu çalışma ayrıca, bir patent portföyünün gücünü değerlendirirken yalnızca patent sayısına değil, niteliğine de bakılması gerektiğini hatırlatıyor."
Otuz yıldan uzun süredir Nokia, sektör standartlarının geliştirilmesine ciddi katkıda bulunuyor; önemli sektörel standardizasyon yapılarında çeşitli liderlik konumlarını elinde tutuyor. 5G standardizasyonunda en fazla katkıyı veren ve temel özellikleri yönlendirenlerden biri Nokia. Pek çok bağımsız üçüncü kuruluş çalışmasında Nokia, 5G dahil hücresel standartlar için temel önemde olduğu beyan edilen patentlerin sahipliğinde ilk sıralarda gösterilmiştir.
Nokia'nın sektöre öncülük eden patent portföyü, 2000 yılından bu yana Ar-Ge'ye yapılan 130 milyar €'nun üzerindeki yatırıma dayanıyor ve aralarında 3.500'den fazlasının 5G için temel gerekli olduğu beyan edilen yaklaşık 20.000 patent ailesini içeriyor.
Nokia buluşlarıyla adil, makul ve ayrım gözetmeyen (FRAND) koşullarda lisanslandırma hakkı karşılığında açık standartlara katkıda bulunuyor. Şirketler, kendileri önemli Ar-Ge yatırımları yapmak zorunda kalmadan bu teknolojileri lisanslandırarak kullanabiliyor.
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