Nokia 6 (2018) Çin'de Piyasaya Sürüldü
Yeni Nokia 6 (2018) ilginizi çekebilecek özelliklerle ortaya çıktı!
Orijinal Nokia 6 fiyatına göre premium bir tasarım sunuyordu, şimdiyse onun yenilenen 2018 sürümü bu tasarımı korurken sistem özelliklerini de geliştiriyor. Telefondaki en büyük değişiklik düşük seviyeli Snapdragon 430'dan orta seviye, 8 çekirdekli Snapdragon 630'a geçmiş olması. Orijinal telefon 3GB ile 4GB RAM seçeneklerine sahipken, yeni Nokia 6 standart olarak 4GB RAM'e sahip.
Cihazın tasarımında da bazı farklılıklar bulunuyor. Örneğin parmak izi okuyucusunun arka yüze taşınmış olması, yön tuşlarının ekrana dahil edilmesi ve ebat değişikliği yeni Nokia 6'yı (2018) orijinali ile ayrıştırıyor. Nokia 6 (2018) 148.8 x 75.8 x 8.25mm ebatları ile büyük ve ince bir tasarıma sahipken orijinal Nokia 6 154 x 75.8 x 7.9mm daha ufak ama kalın bir cihazdı.
2018 ve 2017 modeli ile aynı olan özellikler
Her iki telefonda da 5,5 inç 1080 x 1920 ekran, 3,000 mAh pil, 16MP arka kamera, 8MP ön kamera, 32GB veya 64GB depolama alanı, bir microSD kart yuvası ve şu anda çalışan Android Nugat var. Nokia 6 (2018) için yapılan iki küçük değişiklik USB Type-C'nin şarj için kullanılması ve Bluetooth 4.1'den Bluetooth 5''den yükselmiş olması.
Eski modeli zaten kullanıyorsanız, bu muhtemelen yükseltmeye değmeyebilir, ancak var olan birkaç değişiklik hiç de kötü görünmüyor.
Şimdilik sadece Çin'de piyasada olan cihaz, yılın ilerleyen aylarında dünyaya yayılacak.
Cihazın Çin'deki fiyatları şöyle: 32GB sürüm için 1,499 yuan (yaklaşık 230 / £ 170 / 295 AU $), 64GB için ise 1,699 yuan (kabaca 260 $ / £ 195 / 335 AU $), bu da orijinal Nokia 6'nın 229 $ / £ 200/ 399 AU $ fiyatlarından nispeten daha düşük.
Ali Ruhi Öztürk
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