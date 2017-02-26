Nokia 6, 5 ve 3: Nokia'dan 3 Yeni Akıllı Telefon!

Nokia, 3310'un yenilenmiş modelinin yanında, üç de yeni Android'li akıllı telefonu tanıttı: Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6...

Nokia 6, 5 ve 3: Nokia'dan 3 Yeni Akıllı Telefon!

Okuyucu Yorumları

Toplam 7 Yorum

yine dandirikten telefoblarla hayat bulmaya çalışıyor, kim akıl veriyor size...

SD 430 mu. Bu mu performans canavarı

Snapdragon 430 dan performans canavarı yapan Nokia. Çok güldüm

Snapdragon 430+FHD.... PocketMonster.

Boş konuşmayın şu anda amiral gemisi çıkarmak mantıksız çünkü samsung sd835 e ambargo koydu bu yüzden bazı firmalar amiral gemisi çıkarmayı erteledi bu markalardan birisi de Nokia

Orta ve alt seviyede 3 telefon. üst seviye çıkarmadılarmı bunlar!

SD 430 la bundan 4-5 sene önce performans canavarı yapabilirdiniz ama hatırlatırım sene 2017

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