Nokia 8, Nokia'nın Kendisi Tarafından "Doğrulandı"
Nokia 8'in gerçek olduğu, Nokia'nın kendisi tarafından ilginç bir biçimde böyle doğrulandı!
Nokia 8'in tanıtımı çok yakın bir zamanda gerçekleşecek ancak HMD Global biraz aceleci davranarak Çince resmi web sayfasında cihazı gösterdi.
Tahmin edeceğiniz üzere telefon, siteden hızla kaldırıldı ancak bir Tieba Baidu üyesi çoktan ekran görüntüsünü kaydetmişti. Peki görüntüden ne anlıyoruz? İlk olarak telefonun adının gerçekten de Nokia 8 olduğunu. İkincisi ise ekranın alt ve üstünde kalın bir çerçevenin olduğunu, sol ve sağında ise çerçevenin çok ince olduğunu görüyoruz. Cihazın arkasını görmesek de ince ve kavisli olduğunu anlayabiliyoruz. Kasada kullanılan madde ise muhtemelen metal ve mavi tonunda.
Aslında gördüğümüz telefon, geçen günlerde sızan Nokia 8 ile tamamen aynı. Yani telefonun arkasını görmesek bile sızıntıya bakarak çift kameralı olduğunu söyleyebiliriz. Dedikodular, Nokia 8'in Snapdragon 835 yonga seti, 4/6GB RAM, 5,3 inç 2K ekranla geleceğini söylüyor.
31 Temmuz'da tanıtılacağı söylenen telefon, yukarıdaki görüntüye bakarsak daha erken, 20 Temmuz'da gelebilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Artık markaları birbirinden ayıran birşey de kalmadı. Aynı işlemci üreticileri,aynı panel üretici,aynı işletim sistemi... Bu yüzden marka farkı artık pek kalmadı.