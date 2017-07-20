Nokia 8, Nokia'nın Kendisi Tarafından "Doğrulandı"

Nokia 8'in gerçek olduğu, Nokia'nın kendisi tarafından ilginç bir biçimde böyle doğrulandı!

Nokia 8, Nokia'nın Kendisi Tarafından "Doğrulandı"

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Artık markaları birbirinden ayıran birşey de kalmadı. Aynı işlemci üreticileri,aynı panel üretici,aynı işletim sistemi... Bu yüzden marka farkı artık pek kalmadı.

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