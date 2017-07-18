Nokia 8'in Final Tasarımı, Çift Arka Kamerayla Sızdı!
Tanıtımını merakla beklediğimiz Nokia 8'in "son hali" olduğu iddia edilen bir görsel, internette ortaya çıktı!
Final tasarımı olduğu gibi sızan Nokia 8, artık gizemli bir telefon değil. VentureBeat'te de görüldüğü üzere Nokia'nın 5,3 inç'lik telefonu, ön yüzünde 2,5D cam barındırıyor.
Son dönemin telefonlarında olduğu gibi ekran çerçevesi çok ince olan telefon, arka yüzünde çift lensli Zeiss kamera sistemine yer veriyor. İddiaya göre kameraların her biri 13MP çözünürlüğüne sahip. Nokia'nın Zeiss ile birlikte çalışmaya başladığı geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Nokia 8'deki çift kameranın nasıl bir performans gösterdiğini ise ancak detaylı testlerimizde görebileceğiz.
Eğer gördüklerimiz gerçekten cihazın son tasarımı ise, Nokia 8'in 2017'nin diğer Nokia'ları Nokia 3, 5 ve 6'nın üzerine çok şey koymadığı söylenebilir. Bununla birlikte teknik özelliklere baktığımızda 2K çözünürlük, Snapdragon 830 işlemci, 4/6GB RAM, sıkı kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.
VentureBeat'e göre Nokia, yeni Nokia 8'i 31 Temmuz'da tanıtmaya hazırlanıyor. İddiaya göre cihazın (yurt dışı) fiyatı 675 dolar gibi yüksek bir seviyede olacak. Tabi bundan ancak tanıtım sonrasında emin olabileceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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