Nokia, 8K VR Canlı Yayın Hayal Olmaktan Çıkarıyor

Nokia, OZO VR suite için gelen yeni güncellemede müthiş bir yeniliğe imza atıyor!

Nokia, 8K VR Canlı Yayını Hayal Olmaktan Çıkarıyor

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Insta360 8K VR kamerası 3500 dolar

Sen de yorum yaz

 
Maximum Mobil hayatımızı kolaylaştırıyor!

Neden düzgün İngilizce öğrenemiyoruz?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın

Günün En çok Okunanları
Galaxy S7 Edge Sahiplerinin Yükseltmesine Gerek Var mı?
iPhone 8, Bu Kalabalık Tasarımla Gelebilir!
Nokia, 8K VR Canlı Yayın Hayal Olmaktan Çıkarıyor
Tesla, Elektrikli Kamyon İçin Düğmeye Bastı!
Siber Tehditler Finansal Şirketlere Milyonlar Ödetiyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir