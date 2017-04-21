Nokia, 8K VR Canlı Yayın Hayal Olmaktan Çıkarıyor
Nokia, OZO VR suite için gelen yeni güncellemede müthiş bir yeniliğe imza atıyor!
Nokia en son yaptığı duyuruda VR(yapay gerçeklik, virtual reality) kamerası olan Nokia OZO'ya bir yükseltme ve yazılımına da güncelleme yapacağını söyledi. Finlandiyalı marka, Las Vegas'ta düzenlenen medya konferansı NAB'da OZO Plus'ı ve yanında VR çıkışının kalitesini arttıracak bir araç platformunu yayınlayacağını, ayrıca VR içeriğe ulaşımı kolaylaştıracağını açıkladı.
Fakat yanlış izlenim bırakmayalım, bu cihaz öyle her teknoloji mağazasından cebinizdeki parayla alabileceğiniz bir şey değil. Orijinal OZO ilk defa piyasaya sürüldüğünde fiyatı 60,000$'dı. OZO Plus için elimizde henüz resmi bir fiyat bilgisi olmasa da, herkesin satın alabileceği bir ürün olamayacağı kesin.
Bu açıklamanın en ilginç kısmı VR izleme tecrübesini nasıl etkileyeceği. Nokia'nın güncellemesinde en heyecan verici kısım, tarihte ilk defa canlı 8K VR yayını yapılacak olması.
Ancak teknik olarak 8K VR canlı yayını daha önce denendi. Intel, MWC 2017'de 5G kullanarak bunu başardı, ancak Nokia'dan farklı olarak bunu kapalı ve kontrollü bir ortamda yaptı. Nokia 8K VR canlı yayınını herkes için mümkün hale getiriyor.
Şu anda piyasada 8K çözünürlüğü kaldırabilecek fazla VR seti bulunmuyor, ancak Pimax'ın piyasaya sürülmesini benzer cihazlar takip edecektir.
Ali Ruhi Öztürk
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