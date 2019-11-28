Nokia'da Bir Devrin Sonu Geldi!

Nokia'nın kıdemli ismi Jorg Erlemeir, COO pozisyonunun kaldırılması kararının ardından, firmadan ayrılacağını duyurdu. Alman asıllı Erlemeir, Fin cep telefonu firmasında 20 yıldan uzun bir süredir çalışıyordu ve hem Nokia'da, hem de Nokia Siemens Networks (NSN) ortak girişiminde çeşitli rollerde bulundu: COO olarak Nokia'nın küresel çalışmalarından, çalışma modelini denetlemekten, tasarruf ve dönüşüm eylemlerini uygulamaktan sorumluydu. 1 Ocak 2020 tarihinde firmadan ayrılacak ve görevleri, Nokia liderlik ekibinin diğer üyelerine paylaştırılacak.
Erlemeier, "Nokia'da 25 yılın ardından yeni mücadelelere hazırım" cümlesini kurarken, firmayı bir geçiş dönemi sırasında terk ettiğini ancak firmadan ayrılırken "gelecek performansı iyileştirmek için doğru planın uygulandığına inandığını" söyledi ve firmaya ve çalışma arkadaşlarına en iyi dileklerini iletti.
Nokia Başkanı ve CEO'su Rajeev Suri ise "Joerg uzun süreli, güvenilir bir çalışma arkadaşı oldu. Firmadan benim teşekkürlerim ve pek çok önemli katkısı için minnettarlığım ile ayrılıyor" cümlelerini kurdu.
Nokia, 5G pazar payı için Ericsson ve Huawei gibi firmalarla rekabet ediyor ve uçtan uca ağ sunma yeteneğinin en önemli farkı olduğuna inanıyor. Ancak, 48 ticari 5G anlaşması ve 15 canlı ağ için anlaştığını belirtmesine rağmen, 2019 ve 2020 yılları için finansal tahminler küçültülmüş durumda.
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