Nokia, Endüstri 4.0 İçin Üretim Yatırımındaki Önemli Akımları Ortaya Koydu

Nokia, 4G / LTE, 5G ve Endüstri 4.0 ile ilgili yatırım stratejilerini değerlendirmek için 600'den fazla imalat üst kademe yöneticisinin görüşlerini almak üzere bağımsız bir araştırma şirketi olan ABI Research ile bir araya geldi.

Nokia'dan Önemli Endüstri 4.0 Hamlesi

Anket, katılımcıların %74'ünün 2022 sonuna kadar haberleşme ve kontrol ağlarını güncellemek istediğini ve %90'ından fazlasının operasyonlarında 4G ve / veya 5G kullanımını araştırdığını gösterdi. Katılımcıların yarısından biraz fazlası (% 52) dönüşüm hedeflerini karşılamak için en yeni nesil 4G / LTE ve 5G'nin gerekli olacağına inanıyor.

Ayrıca araştırma, 4G veya 5G'ye yatırımı gerektirecek iş kullanım senaryolarını da belirledi. Katılımcılar ihtiyaçlarını; dijitalleştirme ve mevcut altyapıyı geliştirme (%63), robotlarla otomasyon (%51) ve çalışan verimliliğinde yeni seviyelere ulaşma (%42) olarak belirttiler.

"Endüstri 4.0 transformasyonunda bir dönüm noktasına ulaştık"

Temelini oluşturan hızlı, güvenli, düşük gecikme süreli bağlantı kullanılabilir hale geldiğinden, Endüstri 4.0 transformasyonunda bir dönüm noktasına ulaştıklarını belirten Nokia Enterprise Pazarlama Başkan Yardımcısı Manish Gulyani, "Bu araştırma, piyasanın dijitalizasyon ve otomasyonun faydalarını yakalamak için endüstrinin ihtiyaç duyduğu üst düzey kalitede kablosuz ağlara yönelik hevesini gösteriyor. İnanıyoruz ki talep, kurulumu kolay özel kablosuz çözümlerin ulaşılabilirliği ile artacaktır" dedi.

Araştırmanın kilit bulgularından bazıları ise şöyle;

  • Katılımcıların %88'i endüstriyel sahaya özel kablosuz mobil (4G / 5G) ağa aşina olduklarını belirtti.
  • Ankete katılan imalatçıların %74'ü dijital ve Endüstri 4.0 dönüşümünü ilerletmek için önümüzdeki iki yıl içinde üretim sahalarında haberleşme ve kontrol ağlarını iyileştirmeyi planlıyor.
  • %90'dan fazlası işlerini geliştirmek adına 4G / 5G kullanımını araştırıyor.
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