Nokia, Endüstri 4.0 İçin Üretim Yatırımındaki Önemli Akımları Ortaya Koydu

Nokia, 4G / LTE, 5G ve Endüstri 4.0 ile ilgili yatırım stratejilerini değerlendirmek için 600'den fazla imalat üst kademe yöneticisinin görüşlerini almak üzere bağımsız bir araştırma şirketi olan ABI Research ile bir araya geldi.