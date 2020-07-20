Nokia, Mevcut 5 Milyon Radyo Ünitesinin 5G'ye Yükseltilebileceğini Açıkladı

Nokia mevcut 4G / LTE radyolarının sadece yazılım yoluyla sorunsuz bir şekilde 5G / NR'a yükseltilebileceğini açıkladı. Peki, bu ne anlama geliyor?