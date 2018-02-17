Nokia telekomlar için yeni güvenlik araçları sundu

Nokia, telekomünikasyon firmaları için yeni güvenlik araçları sunmaya başlıyor!

  • Levent Öztürk
Nokia'dan telekomlar için yeni güvenlik araçları

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