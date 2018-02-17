Nokia telekomlar için yeni güvenlik araçları sundu
Nokia, telekomünikasyon firmaları için yeni güvenlik araçları sunmaya başlıyor!
- Levent Öztürk
Nokia, telekomünikasyon ağlarının giderek daha karmaşıklaşması ve daha fazla veri taşıması ile beraber potansiyel tehlikelerin de arttığını söyleyerek, mobil operatörler ve kullanıcıları için iki yeni güvenlik aracı yayımlıyor.
Akıllı ağlar, operatörlerin, kullanıcılarını daha iyi tanımalarını sağlamakla ve yeni hizmetler sunulmasını imkan tanımakla kalmıyor, aynı zamanda Nesnelerin İnterneti bağlantılarını da üzerinde taşıyor. Ancak bunun anlamı, bu ağların daha fazla ve daha kişisel veri taşımaları oluyor ve bu da tüketiciler için önemlerini arttırırken, siber suçlular için de cazip bir hedef olmalarını sağlıyor.
Nokia'nın "Güvenlik Riski Listesi" (Security Risk Index) bir telekomun mobil, IP ve sabit ağlarındaki zayıflıkları analiz ederek endüstrideki eşleri ile karşılaştırıyor. Sistem, potansiyel açıklıkları belirliyor ve çözümler öneriyor.
Denklemin ikinci parçasında ise "Yönetilen Güvenlik Hizmetleri" (Managed Security Services) devreye giriyor ve bu da, Telekomların bilinen ve bilinmeyen tehlikeleri karşı korunmaları ve düzenleme gerekliliklerine uymaları için Nokia'nın uzmanlarının güvenlik altyapısı, bilgi yönetimi ve takip sistemleri tasarlamalarını içeriyor.
Her iki hizmet de Nokia'nın NetGuard araç serisi ile sunuluyor.
Bir zamanlar Dünya'nın en büyük telefon üreticisi olan Nokia, telefon bölümünü 2013 yılında Microsoft'a sattıktan sonra, 2015 yılında Alcatal-Lucent'i alarak neredeyse tamamen ağ ekipmanlarına odaklanmıştı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın