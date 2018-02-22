Nokia yeni adım attığı alanı bırakabilir...

Nokia, daha yeni adım attığı giyilebilir teknoloji alanından elini çekmek üzere olabilir!

  • Levent Öztürk
Nokia yeni alanından şimdiden vazgeçiyor...

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