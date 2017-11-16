Nokia'nın Raporu; Yine Android'i İşaret Ediyor

Nokia'nın yeni bir araştırması, Android'in yıllar boyunca devam eden kötü kaderinden bu yıl da kaçamadığını gözler önüne serdi.

Nokia'nın Raporu; Yine Android'i İşaret Ediyor

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