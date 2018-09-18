Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi Hakkında İlginç İddia

Nokia markalı telefonların üreticisi Finlandiyalı HMD Global'den sızan bilgiler, yeni amiral gemisi hakkında hoş olmayan gerçekleri işaret ediyor.

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