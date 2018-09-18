Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi Hakkında İlginç İddia
Nokia markalı telefonların üreticisi Finlandiyalı HMD Global'den sızan bilgiler, yeni amiral gemisi hakkında hoş olmayan gerçekleri işaret ediyor.
Nokia, özellikle 30 yaş üstü teknoloji tutkunları için çok özel bir marka. Finlandiyalı üretici bir zamanlar dünyanın en büyük cep telefonu üreticisiydi ve pek çok kişi Nokia markalı cihazları kullanıyordu. Nokia, prestij ve kaliteyi temsil ediyordu.
Ne var ki Apple ve başta Samsung olmak üzere Android telefonların yükselmesiyle, üretici için karanlık günler başladı. Artık Nokia markasına eskisi kadar talep yoktu. Microsoft, Nokia'yı satın alıp yeniden diriltmeye çalışsa da başarılı olamadı. Hatta Microsoft'un en çok zarar eden departmanı, akıllı telefon departmanı oldu.
Neyse ki Finlandiyalı üretici HMD Global, Nokia'nın patentlerini satın aldı ve 3, 5, 6, 7, 8 gibi ciddi satış rakamları elde eden modelleri piyasaya sürdü. Bu gelişme Nokia için adeta bir yeniden doğuştu.
Ancak Nokia cephesinde olumsuz gelişmeler de yaşanıyor: Kısa süre önce Penta-Lens ile donatılmış, amiral gemisi bir akıllı telefonun piyasaya sürüleceği yönündeki dedikodular ayyuka çıkmıştı. Penta, beşgen prizma anlamına geliyor. Kısacası arka tarafta beş lensli bir kamera bulunacağı ifade ediliyordu.
Maalesef son dedikodular bu telefonun piyasanın çıkışının ertelendiği yönünde. "Nokia Anew" Twitter hesabından paylaşılan bilgiler bu dedikoduları doğruluyor. Nokia CPO'su Juho Servikas, beş lense sahip bir arka kameraya sahip Nokia 9'un piyasaya sürülüşü hakkında en azında bu yıl için onay vermedi. Cihazla tanışacağımız tarihin 2019 yılının ilk çeyreği olması bekleniyor. Nokia 9'un, 2019 yılında Barcelona'da düzenlecek CES organizasyonunda tanıtılması ve en geç Mart ayında dünya çapında satışa sunulması bekleniyor.
Barış Terun
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın