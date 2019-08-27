Note 10+ 45W / 25W Şarj Cihazı Karşılaştırması
Galaxy Note 10 Plus'ın 45W şarj cihazı, 25W'lık şarj cihazından ne kadar farklı? İşte 45W ve 25W şarj cihazı karşılaştırması!
- Ercan Uğurlu
Samsung Galay Note 10+ tanıtımının ardından elimize ulaştı ve şu an testleri sürüyor. Çok yakında kapsamlı bir inceleme makale ve videosuyla tüm yönleriyle masaya yatıracağımız Galaxy Note 10+ için şarj testleri de sürüyor. Bilindiği gibi Note 10 Plus'In kutusunda 25W'lık şarj cihazına yer veren Samsung, telefonun uyumlu olduğu 45W'lık şarj cihazını ise ayrıca satıyor. Peki, 25W'lık şarj cihazı ile 45W'lık şarj cihazı arasındaki fark ne kadar? 45W'lık şarj cihazı Note 10+'ı ne kadar sürede şarj ediyor; ayrıca para vermeye değer mi?
Hemen yekten söyleyelim, arada büyük fark yok. Bizim yaptığımız batarya testlerinde 25W'lık şarj cihazı, Galaxy Note 10+'ın bataryasını tam kapasiteye 1 saat 5 dakika içinde ulaştırmayı başardı. DroidSans ise, bu testi 45W'lık şarj cihazı ile uygulamış ve aldığı sonuç 57 dakika. Yani iki şarj cihazı arasındaki fark sadece 8 dakika.
Peki, ilk 30 dakika içinde iki şarj cihazı arasındaki fark ne kadar? 45W'lık şarj cihazı Galaxy Note 10+'ı ilk 30 dakika içinde yüzde 73 oranında şarj ederken, aynı süre sonunda 25W'lık şarj cihazı yüzde 67'lik bir sonuç üretiyor. Yani iki cihaz arasındaki fark burada da yüzde 6 civarında.
İşin özü, Samsung'un 45W'lık şarj cihazı, 25W'lık kutudan çıkan şarj cihazında büyük oranda fark sunmuyor. Ancak Galaxy Note 10+'ı 8 daha hızlı şarj etmek istiyorsanız, 50 Dolar daha vererek 45W'lık şarh cihazını satın alabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın