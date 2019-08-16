Note 10 Plus vs iPhone XS Max vs Galaxy S10 Plus
Samsung Galaxy Note 10 Plus'ı iPhone XS Max ve Galaxy S10 Plus ile karşı karşıya getirdik!
Yeni tanıtılan Samsung Galaxy Note 10 Plus, kalemi, devasa ekranı ve büyük piliyle çok güçlü bir telefon. Ancak piyasada başka büyük ekranlı telefonlar da var.
Galaxy S10 Plus, daha 2019'un başında Samsung tarafından piyasaya sürüldü. iPhone XS Max ise Apple'ın şimdiye kadarki en büyük telefonu olma özelliğine sahip. iPhone XS Max'ın ekranı S10 Plus'tan daha büyük ve Apple'ın en yeni donanımıyla geliyor, ancak kamerası diğerleri kadar yetenekli değil.
Büyük ekranlı telefon arıyorsanız ve bu üç cihazın arasında kaldıysanız, karşılaştırmamız size yardımcı olabilir.
Tasarım ve Ekran
Üç telefon arasında en büyük ekran, 6,8 inç ile Galaxy Note 10 Plus'ta bulunuyor. iPhone XS Max, 6,5 inç ekranıyla biraz daha küçük. En küçük ekran ise 6,4 inç ile Galaxy S10 Plus'ta.
Gövde boyutlarına baktığımızda yine Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın en büyük telefon olduğunu görüyoruz. İkinci büyük telefon ise tahmin ettiğiniz üzere iPhone XS Max.
Telefonların üçünün de arkası ve önü Gorilla Glass ile kaplı ve çerçeveleri metalden oluşuyor.
Kamera
12MP iki arka kameraya sahip iPhone XS Max'ta 2x optik zum yeteneği mevcut. Galaxy S10 Plus'ın arkasında ise üç arka kamera var. Bunların ikisi 12MP, üçüncüsü ise geniş kareler yakalamanıza izin veren 16MP'lik ultra-geniş sensör.
En yüksek fotoğraf yeteneklerini arıyorsanız, dört arka kamerası bulunan Samsung Galaxy Note 10 Plus'a bakın. Galaxy S10 Plus ile üç ortak kamerası olan telefonun, bir de DepthVision derinlik algılama kamerası bulunuyor.
Pil Ömrü
iPhone XS Max, 3.174mAh kapasiteli küçük piliyle bir günü çıkaramıyor. Galaxy Note 10 Plus'ta 4.300mAh'lik bir pil bulunuyor ve bu pil, Galaxy S10 Plus'taki 4.100mAh pilden bile büyük.
Üç telefon da kablosuz şarjı desteklerken, Samsung'un telefonları diğer kablosuz cihazları şarj edebiliyor.
İşlevler
Samsung'un telefonları ABD'de Snapdragon, dünyanın geri kalanında ise Exynos işlemcileri kullanıyor. Android 9 Pie ile gelen Samsung'lar, 12GB'a kadar RAM'e sahip ve firmanın One UI arayüzünü kullanıyor.
iPhone XS Max, Apple'ın A12 Bionic işlemcisini kullanırken, yazılım olarak iOS 12'yi kullanıyor. Cihazın RAM miktarı ise 4GB. İşletim sistemi ve işlemci Samsung'un telefonlarıyla eş değerde olsa da, düşük RAM miktarı bazen beklemenize yol açabilir.
Üç telefon arasında sadece Galaxy Note 10 Plus'ta bulunan S Pen, çoğu kullanıcı gibi sizin de tercih nedeniniz olabilir. S Pen ile belgelerden alıntı yapmaktan çizim yapmaya, yazı yazmaktan resimleri boyamaya birçok şey yapabiliyorsunuz.
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