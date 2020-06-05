Note 20'nin Kaç Modeli Olacak? Galaxy Note 20 Serisi İçin Yeni İddia

Samsung Galaxy Note 20 için geri sayım sürerken, ortaya çıkan yeni sızıntı bir kez daha kafaları karıştırdı. Buna göre Galaxy Note 20 serisi, 3 telefon içerebilir.