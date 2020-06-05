Note 20'nin Kaç Modeli Olacak? Galaxy Note 20 Serisi İçin Yeni İddia

Samsung Galaxy Note 20 için geri sayım sürerken, ortaya çıkan yeni sızıntı bir kez daha kafaları karıştırdı. Buna göre Galaxy Note 20 serisi, 3 telefon içerebilir.

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy Note 20 Serisi İçin Yeni İddia!

Bu sene yalnızca iki Samsung Galaxy Note 20 telefonun piyasaya sürülmesini beklerken, ortaya çıkan yeni belgeler ayrıca Galaxy Note 20 Ultra modelinin olacağını gösteriyor.

2020'nin başlarında Samsung, Galaxy S20 serisini 3 model halinde tanıttı. Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra şeklinde tanıtılan bu aile, Note 20 serisinde de Galaxy Note 20 Ultra'nın bulunacağına dair bir ipucu niteliğindeydi. Fakat sonraları gelen sızıntılar, Note 20 serisinde 2 model beklememiz gerektiğini göstermişti. Bunlar da elbette Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Plus olacaktı.

Fakat yeni beliren bir bilgide, Galaxy Note 20 Ultra'dan bahseden yeni bir Bluetooth SIG sertifikasının yer alması, kafaları bir kez daha karıştırdı. Ortaya çıkan bu modelin, nisan ayındaki sızıntılarda da yer alan SM-N986U kod adına sahip olması, iddiaları güçlendiriyor. Buna göre Galaxy Note 20 ailesini, 3 Note modeliyle bekleyebiliriz.

Elbette henüz bu konu netlik kazanmış değil ve elimizdekiler sızıntılardan öteye gidemiyor. Noktaları birleştirmemiz için biraz daha fazla kanıta ve elbette zamana ihtiyaç var.

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