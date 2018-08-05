Note 9 Firmware'sinde S Pen İpuçları Bulundu
Galaxy Note 9'un firmware güncellemesinde S Pen ile ilgili ilginç ipuçları bulunuyor.
Gelecek olan Galaxy Tab S4'a ait firmware'i derinlemesine kurcalayan XDA Developers, S Pen ve yapabilecekleri ile ilgili bazı ilginç ipuçları keşfetti. Daha önceki söylentiler S Pen'in bağımsız bir özellik olacağını ve Note 9'un parlak sarı renk seçeneği ile geleceğini iddia ediyordu.
Firmware'den çıkan bilgilere göre S Pen ile telefonda müzik kontrolleri yapılabilecek (oynat, durdur, atla gibi), uzaktan kamerayı kontrol etmek, uzaktan telefonun kilidini açmak ve diğer uygulamalara için özelleştirilebilir kontroller sunacak. Firmware şu an henüz piyasaya sürülmemiş olan Tab S4 için Android 8.1 Oreo sürümünde bulunuyor. Tahminler bu sürümün 9 Ağustosta Galaxy Note 9 ile birlikte yayınlanacağına işaret ediyor.
Tab S4 kendi S Pen desteği ile gelebilir, ancak bunu bekleyip görmemiz gerekecek. Bu yıl Berlin'de, 31 Ağustos'ta gerçekleşecek olan IFA etkinliği sırasında Tab S4'ün parmak izi okuyucusunu bırakıp iris tarayıcı ile gelmesi de bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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