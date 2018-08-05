Note 9 Firmware'sinde S Pen İpuçları Bulundu

Galaxy Note 9'un firmware güncellemesinde S Pen ile ilgili ilginç ipuçları bulunuyor.

Note 9 Firmware'sinde S Pen İpuçları Bulundu

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