Note 9, Galaxy S9 Plus'tan Pek Farklı Olmayabilir
Yeni dedikodular, Galaxy Note 9'un Galaxy S9 Plus'tan çok farklı olmayacağını söylüyor ancak sevindiren bir iki detay da var...
Tanıtılmasına bir ay kalan Samsung Galaxy Note 9'dan büyük yenilikler bekliyorsanız, yeni gelen bilgiler sizi bir kez daha üzebilir. TechTastic'e konuşan kaynaklar, Galaxy Note 9'un Galaxy S9 Plus'a benzer teknik özelliklerle geleceğini söyledi.
Note serisinin üyesi olan Galaxy Note 9, elbette bir S Pen kalem ile gelecek. Kaynaklar bu kalemin bluetooth destekli olacağını tekrarlarken, içerisinde kendi pilini taşıyacağını da söylüyorlar. Sızıntıya göre telefon, USB-C portunun yanında bir kulaklık girişi sunmaya devam edecek. Galaxy Note 9'un boyutları ise 162 x 76.4 x 8.8mm olacak, yani telefon Galaxy Note 8'den biraz daha geniş ve kalın.
Pil Büyüyor
Note tutkunları için belki de en iyi haber, Note 9'un 4.000mAh'lik bir pille gelecek olması. Galaxy Note 8'in pili 3.300mAh iken Galaxy S9 Plus'ın pili 3.500mAh idi. Bu güçlü pil, Galaxy Note 9'un pil ömrünün iki güne yaklaşmasını sağlayabilir.
Kaynaklar, Galaxy Note 9'un Note 8 ile aynı ekranla geleceğini, yani 6,3 inç'lik 2960x1440 çözünürlüklü bir ekran sunacağını söylüyor.
Galaxy Note 9'un destek sayfalarının Samsung tarafından hazırlanmaya başlandığını görmüştük. 9 Ağustos'ta tanıtılacak telefon hakkında bilmediğimiz bir şeyin kalıp kalmadığını, çok beklemeden göreceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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