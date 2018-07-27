Note 9 Piyasaya Erken Gelebilir
Tanıtım tarihini bildiğimiz Samsung Galaxy Note 9, yeni iddiaya göre beklenenden daha da erken piyasaya sürülebilir!
9 Ağustos'ta duyuru yapılacak olan Samsung Galaxy Note 9, kardeşi Note 8'e göre yılın çok daha erken bir ayında piyasaya sürülecek. Her yeni amiral gemisi gibi Note 9'a da ilk haftalarda erişmek zor olacak diye düşünüyorduk, ancak yeni söylentiler bu bekleyişin kısa olacağına işaret ediyor. DigiTimes'a göre Tayvanlı bir tedarik zinciri kaynağından gelen bilgiye göre Note 9, Ağustos'un başlarında satışa sunulabilir.
Kaynak kesin bir tarih belirtmese de, bu bilgiye dayanarak cihazın duyurusundan sadece bir iki hafta sonra Note 9 raflarda yerini alabilir. Tahminlere göre Samsung'un Note 9'u bu kadar erken bir tarihe çekmesinin sebebi Galaxy S9 ve S9+'ın düşük satış rakamlarını kapatmak. Eğer bunu doğru kabul edersek, ayrıca Note 9'un büyük ihtimalle iPhone XI ile direkt rekabete gireceğini de hesaba katarsak, Samsung'un zamanlaması mantıklı gelebilir.
Ancak diğer bir yandan DigiTimes'ın geçmiş sızıntı ve tahminleri çok da tutarlı değildi. Yani dereyi görmeden paçaları sıvamamakta fayda var. Sadece birkaç hafta içinde gerçekler zaten resmiyet kazanacak.
Ali Ruhi Öztürk
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