Note 9 Piyasaya Erken Gelebilir

Tanıtım tarihini bildiğimiz Samsung Galaxy Note 9, yeni iddiaya göre beklenenden daha da erken piyasaya sürülebilir!

Note 9 Piyasaya Erken Gelebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
VLC, Huawei Telefonları Engelledi!
Bitcoin, 8.000 Doları Aştı!
E-spor Turnuvaları Saldırganların Hedefinde!
Samsung, Yeni "Kırılmaz" OLED Ekranını Duyurdu
Windows 10'a Güncelleme Üstüne Güncelleme

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir