Note 9, Samsung'un Sitelerinde "Göründü"
Samsung, Ağustos'ta tanıtacağı Galaxy Note 9 için web sayfasını hazırlamaya başladı!
Galaxy Note 9'un tanıtımına yaklaşık bir ay kala Samsung, yeni telefonunu göstereceği web siteleri için hazırlıklar yapıyor. Bu kapsamda Galaxy Note 9'un destek sayfaları, Samsung'un web sitelerinde görünmeye başladı.
Galaxy Note 9'un resmi destek sayfaları, şu an cihaz hakkında önemli bir bilgi sunmuyor. Sadece telefonun SM-N960F model adıyla geleceği görünüyor, ancak bunu zaten biliyorduk. Sayfalar, Galaxy Note 9'un 9 Ağustos'taki tanıtımıyla birlikte güncellenecek. Galaxy Note 9'un Exynos 9810/Snapdragon 845 işlemci, 6GB RAM ile gelmesi ve Bluetooth destekli, yenilenmiş bir S Pen sunması bekleniyor.
Galaxy Note 9'un destek sayfaları, şu an Samsung'un Fransa, Norveç, Finlandiya ve Danimarka sitelerinde bulunabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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