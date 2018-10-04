Note 9'daki S Pen Daha Çok Uygulamayla Çalışacak!
Samsung Galaxy Note 9'un S Pen'i artık çok daha fazla uygulama ile çalışacak. Uzaktan kontrol işlevi için güncelleme geliyor...
S Pen, Galaxy Note 9 ile aldığı Bluetooth desteği sayesinde uzaktan kontrol yeteneği kazanmıştı hatırlarsanız. Böylece Samsung'un Bluetooth Low-Energy modülü ve antenine sahip ilk stylus'u olmuştu. Bu sayede S Pen ile 10 metre mesafesinden akıllı telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Şimdilik her ne kadar aktif olarak kamerayı kontrol edebilme, power point sunumlarında dolaşabilme ve galeriyi yönetme gibi işlemlerde kullanılsa da çok yakında daha fazlası gelecek. Zira Samsung, S Pen'e "güncelleme" getiriyor.
Bluetooth S Pen'in uyumluluğu şimdiye kadar yerel uygulamalarla sınırlıydı. Ancak çok yakında bu değişecek ve böylece bu kalemi daha çok uygulama üzerinde kullanabileceğiz. S Pen yazılım geliştirme kitini (SDK) 3'üncü parti yazılımcılara açan Samsung, böylece S Pen'in uzaktan kontrol özelliğinden daha fazla uygulamada yararlanabilmemizi sağlayacak. Özellikle iş alanında çok geniş bir yer bulabilecek olan S Pen, önümüzdeki haftalarda daha fazla uygulamada kendine yer bulacak gibi görünüyor.
Samsung'un geliştirici sitesinden daha fazla bilgiye erişebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
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