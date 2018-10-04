Note 9'daki S Pen Daha Çok Uygulamayla Çalışacak!

Samsung Galaxy Note 9'un S Pen'i artık çok daha fazla uygulama ile çalışacak. Uzaktan kontrol işlevi için güncelleme geliyor...

Note 9'daki S Pen daha çok uygulamayla çalışacak!

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