Note9 Daha Uzun Süre 960fps Kaydedebilir
Samsung Galaxy Note 9'un ağır çekim modu, çekim süresi kısıtlı olan 960fps'de daha uzun kayıt yapabilir!
Sadece birkaç hafta içinde Samsung'un gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde şirketin yeni amiral gemisi Galaxy Note9'un duyurulması bekleniyor. Cihaza ait bir çok fotoğraf, render, yazılım ve donanımsal bilgi sızmıştı, şimdi sızan bilgi ise Note9'un yavaş çekim özelliği ile ilgili.
SamsungMobile.News'e ait Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre Galaxy S9 ve S9+ telefonlarında bulunan 'Super Slow-mo' çekim modu Galaxy Note9'da da bulunacak, ama bu sefer 0.2 saniye yerine 0.4 saniye çekim yapılabilecek. Bu çekimin çözünürlüğü hakkında bir bilgi paylaşılmadı ama eğer Galaxy S9'a bakacak olursak en azından 720p olacağını söyleyebiliriz.
Telefonun diğer özellikleri ise şöyle: 6.4-inç QHD ekran, Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve 6GB ile 8GB arasında RAM seçenekleri. Söylentilere göre cihaz 4,000mAh kapasiteli bir pil ile gelecek. Note9'un beraberinde gelecek olan S Pen'in de uzaktan kumanda gibi gelişmiş özelliklere sahip olacağı iddia ediliyor.
9 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğine çok az kalmış olmasına rağmen Samsung sosyal medya aracılığı ile daha iyi pil, depolama alanı ve hız hakkında ipuçları veriyor.
Ali Ruhi Öztürk
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