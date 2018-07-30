Note9 Daha Uzun Süre 960fps Kaydedebilir

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Korsanlar

Robotlar ve Yapay Zekâ

Vahşi Batı

Dinozorlar

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler