Nothing'in Konsept Ürünü Concept 1 Ortaya Çıktı; Kafalar İyice Karıştı

OnePlus'ın kurucularından biri olan Carl Pei, geçen yıl şirketten ayrıldı ve "kesintisiz bir dijital gelecek yaratmak için insanlar ve teknoloji arasındaki engelleri kaldırmak" amacıyla bir teknoloji şirketi olan Nothing'i kurdu. Kablosuz kulaklıklar üretmek için Alphabet'in risk sermayesi bölümünden mali destek gördü ve Android'in ortak yaratıcısı Andy Rubin tarafından kurulan kısa ömürlü bir şirket olan Essential'ı satın aldı.
Şimdiye kadar firma herhangi bir şey duyurmamıştı, ancak bugün bu değişti. Carl Pei tarafından yazılan bir blog gönderisinde Nothing'in Concept 1 tasarımı "tasarım ilkelerinin ilk ifadesi" olarak sergilendi. Ürünün ne olduğu tam olarak belli değil, ancak şirketin piyasaya süreceğini söylediği ilk ürün olan gerçek kablosuz kulaklığa çok benziyor.
Pei, Concept 1'in benzersiz Nothing vizyonu aracılığıyla görülen mevcut bir ürün kategorisinin yorumu olduğunu söylüyor. Ürünün üzerinde gereksiz olarak nitelendirilebilecek hiçbir şey yok, buna markası da dahil. Ayrıca herkesin kullanması için basit ve doğal olması ve uzun süre yeni bir ürün gibi hissedilmesi için de çaba sarf edilmiş. İlk örnek üründe tasarım görünüşe göre bir pipodan esinlenmiş gibi duruyor.
Bu bir prototip olduğu için, nihai bir ürünün mutlaka böyle görüneceğinin garantisi yok, ancak Nothing tasarıma yaklaşımının benzersiz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Firmanın amacı nihayetinde "ekranı, özel servisleri olmayan, teknolojisinin dışarıdan bakıldığında belli belirsiz fark edileceği ve daha insani olmamızı sağlayan" ürünler üretmek. Alınan bilgilere göre ilk ürün bu yaz piyasaya sürülecek.
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