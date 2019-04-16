Notre Dame Yangını Videolarında YouTube Gafı!

Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangınla ilgili videoların altında görünen bilgi kutucuğu, şaşkınlığa neden oldu!

Notre Dame Yangını Videolarında YouTube Gafı!

Paris'teki Notre Dame Katedrali alevler içerisinde yanarken YouTube'da bu videoların altında görünen 11 Eylül saldırılarıyla ilgili bağlantılar, tartışmaya neden oldu.

YouTube, bağlantıların yangınla ilgili videoların altına yanlışlıkla yerleştirildiğini söyledi ve bağlantıları kaldırdı. Yangının YouTube'un algoritmaları tarafından yanlış değerlendirildiği ve 11 Eylül saldırılarıyla ilişkilendirildiği anlaşılıyor.

Söz konusu bilgi paneli, 11 Eylül'deki terör saldırılarıyla ilgili temel bilgiler veriyor ve bu bilgilerin tamamı için Britannica Ansiklopedisi'ne bağlantı veriyordu.

Son günlerde YouTube'un öneri algoritmaları, kullanıcıları uç düşüncelere yönlendirebildiği için eleştiriliyor. Yaşanan bu hata, firmanın gelecekte yaşanabilecek hatalı öneriler ve bilgilendirmeler için şimdiden harekete geçmesini sağlayacak.

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