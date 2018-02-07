Nougat En Popüler Android Sürümü Oldu
Android Nougat , yayınlanmasının 17 ay ardından en popüler Android sürümü olmayı başardı!
17 ay önce ilk defa genel kullanıma açılan Android Nougat nihayet %28.5 oranında kullanıma ulaşarak birinci sıraya geçmeyi başardı. Önceki Android sürümü Marshmallow hala Nougat'a çok yakın. Android'in yeni sürümlere geçişmek konusunda bu kadar yavaş olmasının sebebi olarak farklı özel Android sürümlerinin varlığı öne sürülebilir. Oreo ise %1'in üzerine çıkmayı başardı.
Bir çok markanın kendi özel Nougat sürümlerini geliştirmek istemesi, ve bunu yıllara uzatarak yapması, işletim sisteminin yaygınlaşmasını yavaşlattı. Özel sürümlerin ekstra operatör test aşamalarından geçmesi ve özel uygulamalara sahip olmaları işleri iyice zorlaştırdı.
Diğer bir yandan Oreo ise bu gecikmelerin azalması için özel olarak tasarlanmış bir sisteme sahip; Project Treble. Çok büyük bir fark yaratmasa da, bu proje sayesinde önceki sürümlerin geçiş sürelerine kıyasla Oreo'nun çok daha hızlı yaygınlaşmasını sağlayacağı ön görülüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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