Nubia Z20, Çift Amoled Ekranla Geldi
Nubia, iki yüzünde de ekran olan yeni amiral gemisi telefonunu tanıttı!
Nubia'nın son amiral gemileri, çerçevesiz ekran için rakiplerinden oldukça farklı bir yol izliyor. Ön kamera için ekrana delik açan veya çentik ekleyen firmaların yerine Nubia, telefonun arka tarafına ikinci bir ekran ekliyor. Böylece ana kamerayı selfie çekmek için kullanabiliyorsunuz.
Firmanın yeni amiral gemisi Nubia Z20 de tam olarak bunu yapıyor ve bir çift AMOLED ekranla geliyor. Ön yüz 6,42 inçlik bir ekrandan oluşurken arka tarafta 5,1 inçlik bir ekran bulunuyor. Ön yüz, Samsung'un telefonlarında olduğu gibi sol ve sağ kenarlarında kavse sahip.
Arka yüze baktığımızda üç kameranın ekranın üzerinde yatay olarak dizildiği gözleniyor. Ana kamera Sony'nin 48MP'lik sensörü iken diğer iki sensör, 16MP ultra geniş ve 3x optik zum destekli 8MP telefoto lensten oluşuyor. Kameraların solunda ve sağında LED ışıklar bulunuyor. Cihaz, 8K video kaydedebilse de, bunu ancak saniyede 15 kareyle yapabiliyor.
Ekran konusunda cömert davranan telefon, aynı anlayışı parmak izi tarayıcısında da devam ettiriyor ve iki kenarında birer parmak sensörüyle geliyor. Böylece telefonun hangi yüzünü kullanırsanız kullanın, kilidi kolayca açabiliyorsunuz. Ancak kenardaki parmak izi sensörünü kullanmak, ekran içi sensörler kadar kolay olmayabilir.
Snapdragon 855+ yonga seti, 6GB ve 8GB RAM, 128GB veya 512GB depolamayla gelen telefonda 4.000mAh pil bulunuyor. Quick Charge 4.0 destekli telefon, 27W hızlı şarj olabiliyor. Nubia Z20'nin fiyatı, 500 dolardan başlıyor.
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