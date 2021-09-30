Nüfusun Yarısı İklim Krizinin Farkında Değil

Epson, İklim Gerçekliği Barometresi'nin sonuçlarını açıkladı. Epson'un araştırması, iklim gerçekliği ile insanların algısı arasında boşluk olduğunu gösterdi. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 46'sı halen iklim krizi konusunda iyimser ve kendilerine zarar vermeyeceğini düşünüyor.