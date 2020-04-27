NVIDIA, 5nm Üzerinde Çalışmaya Başladı

NVIDIA'nın Ampere mimarisine sahip RTX 3000 serisi ekran kartları için geri sayım sürüyor. RTX 3000 serisi ile Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisi bir yana genel grafik performansında da büyük ölçüde performans artışı yaşanacak. AMD ile rekabetinde önemli kilometre taşlarından biri olacağı düşünülen Ampere mimarisinin 7nm fabrikasyon sürecine sahip olacağı biliniyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin 5nm çalışmalarına başladığını da gösteriyor.
NVIDIA, bir yandan Ampere üzerinde çalışırken, bir yandan da yol haritasındaki taşları tek tek yerine yerleştirmeye devam ediyor. DigiTimes'ın haberine göre NVIDIA, 5nm çip üretimi için talepte bulunmuş.
Ağustos ayında RTX 300 ekran kartlarını tanıtması beklenen NVIDIA'nın bu girişimi AMD ile olan rekabetinde önemli bir adım şeklinde yorumlarınıyor. Ancak öte yandan bu 5nm mimarisinin NVIDIA'nın Tegra işlemcine ait olabileceği de bildiriliyor. Tegra işlemcisi ile yeni NVIDIA Shield ve Nintendo Switch 2 oyun konsoluna güç vereceği düşünülen NVIDIA, bakalım nasıl bir hamlede bulunacak.
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