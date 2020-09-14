Nvidia, ARM'yi 40 Milyar Dolara Satın Almaya Hazırlanıyor

Beklenen sonunda gerçekleşti ve Nvidia, yarıiletken tasarım firması ARM'yi 40 milyar dolar karşılığında satın aldı.
Satın almayla birlikte Nvidia, şüphesiz mobil piyasadaki varlığını güçlendirecek. ARM ise araştırma ve geliştirme projelerine yönelik daha çok kaynak bulabilecek. Nvidia, firmanın Cambridge tesislerinde ARM işlemcileri kullanan bir yapay zeka destekli süperbilgisayar geliştireceğini de söylüyor.
Nvidia'nın ARM'nin teknolojilerini kendine saklayacağını düşünmüş olabilirsiniz, ancak iki firma ARM'nin açık lisans modelini ve mevcut müşterilerine karşı tarafsızlığını sürdüreceğini söyledi. Satın almayla birlikte doğal olarak Nvidia'nın teknolojisini kullanan ARM tasarımları da ortaya çıkabilecek, böylece Nvidia, rakibi AMD'nin sahip olmadığı bir avantaj elde etmiş olacak.
Anlaşma Nvidia ve ARM'nin yönetim kurulları tarafından onaylandı ve iki firma, işlemin 18 ay içerisinde tamamlanmasını umuyor.
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