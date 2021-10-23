NVIDIA Studio Creative Weekend Canlı Yayınlara Devam Ediyor

Geçtiğimiz dönemde ilki gerçekleştirilen ve büyük bir ilgi gören NVIDIA Studio Creative Weekend canlı yayın etkinliğinin ikincisi, bu hafta NVIDIA GeForce Türkiye Twitch kanalında Moda Fotoğrafçısı/Reklam Yönetmeni Koray Birand, Fotoğrafçı Dilan Bozyel ve İçerik Üreticileri Enis Kirazoğlu ve Can Sungur'u ağırlayacak. Düzenlenecek canlı yayınlarda sanatçıların ve içerik üreticilerinin yaratıcı süreçleri, iş akışları ve NVIDIA Studio platformunun kendilerine bu iş akışında nasıl bir fayda sağladığı konuşulacak.
NVIDIA'nın sanatçıları ve endüstri profesyonellerini destekleyen NVIDIA Studio platformu; 3B tasarım, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik tasarım, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. NVIDIA'nın sektör lideri GPU'ları ve Studio Sürücüleriyle yaratıcı uygulamalar, ilham verici bir performans ve yetenek düzeyiyle gelişiyor ve hız kazanıyor.
NVIDIA Studio 2019 yılında, sayıları her geçen gün artan yaratıcı profesyonellere amaca yönelik yüksek performanslı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar ve ekran kartları üretmek için oluşturuldu. Geçtiğimiz yıl farklı bilgisayar üreticileri ve yaratıcı uygulama geliştiricileri ile ortak çalışarak 80'den fazla NVIDIA Studio sertifikasyonuna sahip dizüstü bilgisayar sürdü ve 50'den fazla uygulamayı RTX GPU'ları ile hızlandırılabilir hale getirdi. Ekran kartından güç alan bu bilgisayarlar ve uygulamalar, 45 milyondan fazla profesyonel ve üreten tüketici tasarımcıların tasarımlarının rekor sürede hayat bulmasına imkan sağladı.
NVIDIA RTX 30 serisi ekran kartlarının hem dizüstü hem de masaüstü bilgisayarlarda yaratıcılara sunduğu faydalar şöyle sıralanıyor:
- 3-boyutlu rendering, yapay zekayla hızlandırılmış iş akışları, video editleme ve canlı yayın gibi işlemlerde ciddi zaman kazanımları
- 2. jenerasyon ışın izleme çekirdekleri ile Blender Cycles, Chaos V-Ray ve Autodesk Arnold gibi render motorlarında 2 kata kadar performans kazanımları
- 24 GB'a kadar ekran kartı hafızası
- 3. jenerasyon tensör çekirdekleri ile rakipsiz yapay zeka performansı ve yapay zeka gerektiren denoising veya video super resolution gibi işlemlerde ciddi zaman kazanımları
- NVIDIA Studio sürücüleri, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Texture Tools ve GeForce Experience gibi rakipsiz bir yazılım ve özellik kiti
23-24 Ekim saat 20.00'de gerçekleşecek NVIDIA Studio Creative Weekend canlı yayınlarına ve geçmiş yayınlara NVIDIA GeForce Türkiye YouTube hesabından ulaşılabiliyor.
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