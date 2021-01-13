Nvidia'nın Yeni RTX 3060 GPU'su, Işın Takibini Herkese Getirecek!

Nvidia, CES 2021'de, ışın takibi özelliğini (Ray Tracing) tüm PC oyuncularına sunmak için tasarlanmış orta seviye grafik kartı GeForce RTX 3060 GPU'yu duyurdu. Nvidia'dan Jeff Fisher tarafından yapılan duyuru, yeni GPU hakkında bazı detayları da açıkladı. Yeni GPU'nun, GTX 1060'ın iki katı performans ve 10 katı ışın takibi performansı (GTX 1060'ın ışın takibine özel çekirdekleri olmadığı düşünülürse büyük bir sürpriz sayılmaz) sunacağı söylendi.
Ayrıca bu GPU, 12GB VRAM'e sahip olacak ve bu da RTX 3060Ti'ın 8GB'ından daha fazla. Hatta bazı yorumcuların söylediğine göre iddia edilen özellikleri ile bu kartın 3060Ti'ı gereksiz kılması mümkün.
Tabii ki her zaman olduğu gibi yeni bir GPU'nun belki de en önemli özelliği fiyatı oluyor. RTX 3060, 329 dolar fiyatıyla yeni bir PC kurmak isteyen hemen herkesin göz önünde bulundurması gereken bir ürün olarak öne çıkıyor. Yeni kart, 2019 yılında RTX 2060 Super'in yayımı ile fiyatı 349 dolara düşen RTX 2060'dan da daha ucuz.
Kartın Şubat ayının sonlarına doğru küresel olarak satışa sunulması bekleniyor. Umarız, kendisinden önceki kartların yaşadığı kadar büyük bir stok sorunu yaşanmaz.
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