O saatler Samsung Galaxy Watch değilmiş ama..

Samsung çalışanlarında görülen gizemli saatlerin Galaxy Watch olmadıkları ortaya çıktı ama...

O saatler Samsung Galaxy Watch değilmiş...

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