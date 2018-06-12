O saatler Samsung Galaxy Watch değilmiş ama..
Samsung çalışanlarında görülen gizemli saatlerin Galaxy Watch olmadıkları ortaya çıktı ama...
Daha önce, Samsung Galaxy Watch'ların (Gear S4 olarak adlandırılan ürünle aynı veya farklı olabilirler) Tizen yerine Google'ın Wear OS yazılımını kullanacaklarına yönelik söylentiler ortaya atılmıştı ancak görünene göre bu durum doğru değil.
Evan Blass, daha önce gönderdiği bir tweet'te Samsung çalışanlarının bileklerinde Wear OS ile çalışan saatler görüldüğünü söylemişti ancak artık yeni gönderdiği bir tweet ile bu cihazların piyasaya sürülmeyecek ürünler olduğunu belirtti.
Blass, bu cihazların "Google tarafından yapılan ve bazı Samsung çalışanlarına verilen tekil ürünler" olduklarını söyledi. Her ne kadar bu durum, arka planda bazı geliştiricilerin heyecanla uğraştıklarına işaret olabilse de, bunlar marketlerden satın alabileceğimiz saatler değiller.
Ancak Samsung çalışanlarının kullandıkları saatler piyasa için geliştirilmiş olmasa da, firmanın gizli bir şekilde Wear OS ile çalışıyor olması mümkün.
Galaxy Watch adına geçerken Google'ın yazılımını kullanmamak garip bir hareket olabilir. Samsung, 2013 yılında Samsung Galaxy Gear Watch saatinde Android Wear kullanıyordu ancak Tizen yazılımına geçilmesi ile beraber Galaxy adından vazgeçmişti.
O andan itibaren cihazlar Tizen yazılımı ile ve aynı zamanda Android telefonların da paylaştığı Galaxy adını taşımadan sunulmuşlardı. Bu yüzden de firma için Galaxy adının, Android yazılımları ile bağlantılı görüldüğünü söylemek yanlış olmayabilir...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın