Obi Wan Kenobi dönemini anlatan Star Wars yolda!
Star Wars'ın öncü üçlemesinde başrolü üstlenen Ewan McGregor, gelecekten çok umutlu.
- Barış Terun
Yeni Star Wars filmlerinin, eski yapımlar gibi "kült" film ünvanını kazanmadıkları bir gerçek. Star Wars: The Force Awakens(Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmi, gişe hasılatında 2 milyar dolar sınırını geçmeyi başarsa da, bazı eleştirmenlerin hışmına uğradı. Rogue One:Star Wars Story yapımı ise tüm dünyada başarı elde etti ve 1,5 milyar dolar seviyesinde gişe hasılatı elde etti.
Maalesef, Han Solo'nun öyküsünü anlatan, Solo: A Star Wars Story, 250 milyon dolarlık yapım bütçesine rağmen, 350 milyon dolar gişe hasılatını zorlukla geçerek, yapımcı stüdyoya, reklam ve vergiler nedeniyle zarar ettirdi.
Bir diğer hayal kırıklığı ise Star Wars: The Last Jedi'da yaşandı. Serinin tutkunları tarafından çokça eleştirilen yapımın, Force Awakens'in fazlasıyla gerisinde kalarak 1,3 milyar dolar gişe hasılatı elde etti.
Kısacası Star Wars evreninin tüm haklarını elinde bulunduran Disney, hatalarından ders almak zorunda. Bu doğrultudaki ilk adım "Obi Wan Kenobi" efsanesini yansıtan ilk film olacak. Yeni seride Obi Wan Kenobi rolünü canlandıran ödüllü oyuncu Ewan McGregor, Revenge of the Sith ve A New Hope filmleri arasında hayat bulacak. Ewan McGregor, "George Lucas'ın üçleme çin fikirleri başkaydı. Yine de oldukça iyi bir iş başardık. Yaşlı Ben Kenobi'nin öyküsü uygun bir şekilde şekillenirse, Rogue One, The Empire Strikes Back gibi eserlerle birlikte serinin en iyisi olabilir. Eğer prodüksiyon resmileşirse, yeni film için elimden geleni yapacağım." açıklamasında bulundu.
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