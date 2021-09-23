OCTAPULL 2 Ayrı Ürünüyle Teknoloji Dünyasını Sarsmaya Hazırlanıyor

Uzaktan çalışma dönüşümünde öncü olma vizyonu ile kurulan OCTAPULL, 1 yıl süren geliştirme ve yazılım çalışmalarının ardından iki yeni ve teknolojik ürünle piyasaya giriyor. Şirket, Octapull Pro ve OctaMeet ürünleriyle dünya devlerine meydan okumaya hazırlanıyor. İşletmelerin verimliliğini artırarak değer katmaya hazırlanan OCTAPULL, uluslararası müşteri portföyünü her geçen gün büyütmeyi ve global bir teknoloji şirketi olmayı planlıyor.
Octapull Pro: Dünyanın ilk ve tek "Uzaktan Kanal Yönetimi" çözümü!
Octapull Pro, şirketlerin saha satış yönetimi ve ekipleri için hizmet veriyor. Uygulama ile saha görüşmelerini uzaktan yapmak, planlamak, takip etmek ve raporlamak kolaylaşırken Uzaktan Kanal Yönetimi (Distant Channel Management – DCM) kavramı da hayat bulmuş oluyor.
Günümüzde saha ziyaretleriyle kanal yönetimi yapan şirketlerdeki yeni trend, müşteriyi ziyaret etmek yerine uzaktan görüşmeler yapmak oldu. Müşteri ile şirket temsilcisinin gerçekleştirdiği görüşmelerin online görüşmelere evrilme sürecinde, kanal yönetimine nasıl adapte olunacağı ise en önemli soru haline geldi. Personel sayısı, filo giderleri ve zaman konusunda çok ciddi tasarruf ve verimlilik artışı vaat eden bu dönüşümün en etkin şekilde nasıl yönetileceği ise satış odaklı şirketlerin en önemli başarı faktörlerinden biri olacak. Bu global ihtiyaca odaklanan OCTAPULL, dünyada ilk olarak Uzaktan Kanal Yönetimi üzerine uzmanlaşan VCaaS (Video Conferencing as a Service) çözümü Octapull Pro ile şirketlerin dijital dönüşümünü eksiksiz olarak tek bir platformda gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.
Kurumlar OCTAPULL Pro ile dijital görüşmelerinin planlaması, performans değerlendirmesi, etkinlik ölçümü ve sahadan geri bildirim gibi olmazsa olmaz satış yönetimi fonksiyonlarını video konferans uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. İngilizce ve Türkçe dil desteğine sahip platform ile istendiğinde veriler şirketin kendi sunucusunda da saklanabiliyor. OCTAPULL'un yerli bir platform sağlayıcısı olması sayesinde ürün ile ilgili bilgi ve destek alınabilecek kişilere direkt ulaşılabiliyor. Octapull Pro ile dijital dönüşümün en önemli adımı, sahanın ekiplerin ayağına getirilmiş olması. Bu özellikleri ile OCTAPULL Pro, dünyanın ilk Uzaktan Kanal Yönetimi (Distant Channel Management - DCM) uygulaması olarak kullanıma sunuluyor.
Online görüşme ve video konferans platformu OctaMeet
OctaMeet, bireyler ve şirketler arasındaki uzaktan çalışma ve iletişimi daha güvenilir ve kolay hale getiriyor.
Son dönemlerde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan video konferans çözümlerinin Türkçe dil desteğini de içeren alternatifi olarak öne çıkan OctaMeet küresel pazarı hedeflerken yerel pazarın ihtiyaçlarını da dikkate alıyor. Yüzde 100 Türk yazılım ekibi tarafından İngilizce ve Türkçe olarak geliştirilen video konferans programı OctaMeet'te toplantılar kolaylıkla yapılabilirken, arzu edilirse veriler bulut sisteminde de tutulabiliyor.
OctaMeet aynı zamanda müşterilerine sunduğu Türkçe'nin de dahil olduğu çoklu dil desteği ile müşterilerine Türkçe destek sağlayan ilk kitlesel video konferans uygulaması olarak dikkat çekiyor. Pazardaki rakip hiçbir uygulamada farklı dillerde anında destek hizmeti bulunmazken, bilgi ve desteğe ihtiyacı olan kullanıcılar bakım destek ekibiyle anında iletişime geçerek hızlı ve kolayca çözüme kavuşabiliyorlar. Pazarda standart haline gelmiş olan yıllık taahhüt yerine aylık ücretlendirme modeliyle kullanıma sunulan OctaMeet, aynı zamanda global rakiplerine oranla çok daha makul bir fiyatlandırma politikasıyla kullanıcılarıyla buluşuyor. Sunucuların yurtiçinde olmasıyla yüksek güvenlik ve hız sağlayan uygulama, kurumsal müşterilerin kendi sunucularına kurulum yapabilmelerine de imkan tanıyor.
Otomotiv, bilişim, sigortacılık, havacılık ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye'nin önemli şirketlerinden Alpata Grubu'nun da destekleri ile faaliyete başlayan OCTAPULL'un Octapull Pro ve OctaMeet çözümlerine AppStore ve Google Play'deki OCTAPULL uygulamasının yanı sıra www.octapull.com adresinden ulaşmak mümkün. Uygulamalar küçük, orta ve büyük her ölçekten şirket tarafından kullanılabiliyor.
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