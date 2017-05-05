Oculus Kendi VR Filmlerini Yapmayı İptal Ediyor
Sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarının önemli ismi, büyük önem verdiği bölümü, ani bir kararla kapatacağını duyurdu!
Oculus, şirketine dahil olan yapay gerçeklik (virtual reality, VR) film stüdyosu Story Studio'yu kapatma kararı aldı. Şirket, Story Studio ile gerçekleştirdiği projeler sayesinde insanlara VR'ın sadece oyunlar için olmadığını, film ve hikaye anlatımı için de eşsiz bir platform olduğunu kanıtlamaya çalıştı.
Oculus içerik başkan vekili Jason Rubin yazdığı bir blog gönderisinde şunları söyledi: "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, dikkatimizi dahili içerik oluşturmadan, harici üretime destek vermeye kaydırmaya karar verdik. Bu değişikliğin ilk adımı olarak da Story Studio'yu dağıtıyoruz."
Facebook'a ait olan Oculus artık üçüncü parti içerik yaratıcılarına destek olacak, ve bunu da AR (arttırılmış gerçeklik, augmented reality) ve VR'da bulunan hala çözülmemiş sorunları çözmeye çalışarak başlayacak.
Rubin ekledi: "VR platformuna film ve yaratıcı içeriğe kendimizi tamamen adamış bulunuyoruz."
Oculus Rift'in yapmıcısı, 250 milyon dolarlık fonun 50 milyon dolarını oyun olmayan, diğer deneysel VR içeriklere yatıracağını açıkladı. Oculus ayrıca içerik yaratıcılarını desteklemek için ağ fırsatları, ipuçları, dersler ve bir çok kaynak sunacak.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın