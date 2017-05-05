Oculus Kendi VR Filmlerini Yapmayı İptal Ediyor

Sanal ve artırılmış gerçeklik alanlarının önemli ismi, büyük önem verdiği bölümü, ani bir kararla kapatacağını duyurdu!

Oculus Kendi VR Filmlerini Yapmayı İptal Ediyor

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