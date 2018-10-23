Oculus Rift 2'nin Geleceği Şüpheli

Oculus'ta yaşanan ayrılık, sanal gerçeklik başlığının geleceğinin soru işareti olduğunu gösterdi.

Oculus Rift 2'nin Geleceği Şüpheli

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