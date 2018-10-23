Oculus Rift 2'nin Geleceği Şüpheli
Oculus'ta yaşanan ayrılık, sanal gerçeklik başlığının geleceğinin soru işareti olduğunu gösterdi.
Sanal gerçeklik firması Oculus'un kurucu ortağı ve eski CEO'su Brendan Iribe, Oculus'tan ayrıldığını bir Facebook gönderisiyle duyurdu.
Bu ayrılık, Oculus Rift 2'nin iptal edileceğine dair dedikoduları tekrar gündeme taşıdı. Iribe'in cihazın geliştirme takımını yönettiğini biliyoruz. TechCrunch'a göre Iribe'ın ayrılığının arkasındaki neden, firmanın sanal gerçeklik bölümünde yaşanan bazı sorunlar.
Oculus'un yeni sahibi Facebook, Rift 2'nin iptal edildiği söylentilerini yalanlamasa da, Rift platformunun geliştirilmeye devam edildiğini belirtti. Rift'in geliştirilmesiyle ilgilenen bir başka takım lideri Nate Mitchell ise şunları söyledi:
"Rift'in geleceğiyle bugün ilgili birçok soru var - Rift/PC platformunu yeni donanımla, yazılımla ve içerikle sürdürüyoruz. Birçok harika şey üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda daha fazlasını açıklayacağız."
Bu gelişmeler Oculus'un PC VR ürünlerinin sonu anlamına geliyorsa, firma Oculus Go ve yeni Oculus Quest gibi daha uygun fiyatlı, hepsi bir arada çözümlere yönelecek demektir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın