Oculus Rift, Eski OS Desteğini Geri Çekiyor
Sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift, artık eski işletim sistemleri ile çalışmayacak.
Windows 10 kısa bir süre sonra yerini Windows 10 S'e bırakacak olabilir ancak şu anda PC kullanıcıları ve VR başlığı sahipleri için en popüler işletim sistemi konumunu koruyor.
Ancak Oculus Rift, şu ana kadar sistemlerini yükseltmek istemeyen kullanıcılar için Windows 8.1 ve Windows 7 üzerinde de çalışıyordu. Ancak Oculus'un en son güncellemeleri ile beraber firma, artık eski işletim sistemlerinden artık vazgeçmek zorunda kaldığını belirtiyor.
Oculus, yaptığı bir duyuru ile Windows 8.1 ve Windows 7 kullanıcılarının şu anda var olan VR içeriğinin tamamını eski sistemlerinde kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Ancak Windows-10'a özel olacak "yeni özellik ve uygulamaları kullanamayabilecekleri" de belirtildi.
Bu değişimin sebeplerinin arasında ise Microsoft'un artık Windows 7 ve 8.1 için standart desteği sunmuyor olması ve yeni yazılım güncellemeleri için sadece Windows 10'un "performans standartlarını" sağlayacak olması bulunuyor.
Blog yazısında söylenene göre, "yenilenen Home deneyimi, uygulama ve çoklu pencere desteği ve Oculus Desktop'ın eş ekranlarının" çalışmaları için Windows 10'a ihtiyaç duyuluyor.
Neyse ki kullanıcılar, satın almış oldukları Oculus Rift oyunlarını ve uygulamalarını kullanmaya devam edebilecekler ve başlıkları tamamen işe yaramaz bir ağırlığa dönüşmeyecek.
Levent Öztürk
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