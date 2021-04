Ödüllü F-MAX, Donmuş Baykal Gölü Üstünde Hız Rekoru Kırdı

2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ve Rusya yılın kamyonu ödüllü çekicisi F-MAX ile dünya çapında dikkatleri üzerine çeken Ford Trucks, Rusya'da donmuş Baykal Gölü üzerinde gerçekleştirilen hız festivalinde bir ilke daha imza attı. Eskişehir'de üretilen F-MAX, Rusya'da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen "Hız Günleri" (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı.