Off-road tekerlekli sandalye! Eşi için tasarlamıştı, seri üretime geçiyor

Yetenekli adam, engelli eşi için istediği her yere gidebilmesi için off-road tekerlekli sandalye tasarladı! Tasarlanan off-road tekerlekli sandalye, seri üretim için artık hazır.

Engelli eşi için off road tekerlekli sandalye tasarladı!

Cambry adlı kadın, hayatının büyük bir kısmını engelli olduğu için kaldırımlarla sınırlandırmıştı. Felç olduktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cambry için erkek arkadaşı Zack Nelson, iki elektrikli bisikleti bir araya getirip bir off-road tekerlekli sandalye ortaya çıkardı.

Cambry'ın daha fazla yere gitmesine yardımcı olmak için bu ürünü tasarlayan Nelson, özgürlüğün kapısını araladı. Daha önce imkansız gibi görünen engelleri rahatlıkla aşan Cambry, artık omuzları ağrımadan kilometrelerce yol yapabiliyordu.

Bir Yıl Sonra Evlendiler ve Seri Üretim Kararı Aldılar

Bu tasarımı ortaya çıkardıktan bir yıl sonra Cambry ve Zack evlendiler ve 'Tekerlekli Sandalye Değil' (Not-a-Wheelchair) dedikleri aracı seri üretime sokmaya karar verdiler. Bu süre boyunca, çift orijinal tasarıma dayanarak güvenilir bir arazi aracı ortaya çıkardılar.

Hızlı ve Hafif Bir Tasarım Planladılar

Çifte göre, tekerlekli sandalyeye uyarlanabilir bir off-roader seçerken, insanların birkaç seçeneği var ancak temel olarak, ya bir araba kadar maliyeti var ya da çok yavaş. Bu yüzden uzun menzilli, hızlı ve hafif bir şey tasarlamak istediler. Ama bunu yapmak kolay değildi.

Zack, "'Tekerlekli sandalye değil'i geliştirirken en zor kısım fiyattı. Herkes için hesaplı bir şey tasarlamak istedik. Kaliteli bileşenler ve mümkün olan en az maliyetle basit bir tasarım bulmak biraz zaman aldı. Ama sanırım şu anda piyasada bulunan diğer 'off-road tekerlekli sandalyelerin' maliyetinden daha ucuza herkesin tadını çıkarabileceği bir şey ürettik."

Elektrikli ve Oldukça Sessiz

sessz

12 mph (20 km) Gidebilir

20 KM

Bir Akü İle 10-20 mil ve İki Akü ile 25-35 mil Gidebilir (araziye, binicinin ağırlığına ve yükün ağırlığına bağlı olarak)

aku

Bu Tekerlekli Sandalye, Soğutucuları, Kamp Malzemelerini Veya Piknik Sepetini Taşımak İçin Arkada Bir Alana Sahip

sepet

Ancak Basit Kum Veya Karla Bir Bisiklet Gibi Mücadele Edebiliyor

eYaklaşık 100 Kg Taşıyabiliyor

100 kg

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