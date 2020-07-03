Off-road tekerlekli sandalye! Eşi için tasarlamıştı, seri üretime geçiyor

Cambry adlı kadın, hayatının büyük bir kısmını engelli olduğu için kaldırımlarla sınırlandırmıştı. Felç olduktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cambry için erkek arkadaşı Zack Nelson, iki elektrikli bisikleti bir araya getirip bir off-road tekerlekli sandalye ortaya çıkardı.
Cambry'ın daha fazla yere gitmesine yardımcı olmak için bu ürünü tasarlayan Nelson, özgürlüğün kapısını araladı. Daha önce imkansız gibi görünen engelleri rahatlıkla aşan Cambry, artık omuzları ağrımadan kilometrelerce yol yapabiliyordu.
Bir Yıl Sonra Evlendiler ve Seri Üretim Kararı Aldılar
Bu tasarımı ortaya çıkardıktan bir yıl sonra Cambry ve Zack evlendiler ve 'Tekerlekli Sandalye Değil' (Not-a-Wheelchair) dedikleri aracı seri üretime sokmaya karar verdiler. Bu süre boyunca, çift orijinal tasarıma dayanarak güvenilir bir arazi aracı ortaya çıkardılar.
Hızlı ve Hafif Bir Tasarım Planladılar
Çifte göre, tekerlekli sandalyeye uyarlanabilir bir off-roader seçerken, insanların birkaç seçeneği var ancak temel olarak, ya bir araba kadar maliyeti var ya da çok yavaş. Bu yüzden uzun menzilli, hızlı ve hafif bir şey tasarlamak istediler. Ama bunu yapmak kolay değildi.
Zack, "'Tekerlekli sandalye değil'i geliştirirken en zor kısım fiyattı. Herkes için hesaplı bir şey tasarlamak istedik. Kaliteli bileşenler ve mümkün olan en az maliyetle basit bir tasarım bulmak biraz zaman aldı. Ama sanırım şu anda piyasada bulunan diğer 'off-road tekerlekli sandalyelerin' maliyetinden daha ucuza herkesin tadını çıkarabileceği bir şey ürettik."
Elektrikli ve Oldukça Sessiz
12 mph (20 km) Gidebilir
Bir Akü İle 10-20 mil ve İki Akü ile 25-35 mil Gidebilir (araziye, binicinin ağırlığına ve yükün ağırlığına bağlı olarak)
Bu Tekerlekli Sandalye, Soğutucuları, Kamp Malzemelerini Veya Piknik Sepetini Taşımak İçin Arkada Bir Alana Sahip
Ancak Basit Kum Veya Karla Bir Bisiklet Gibi Mücadele Edebiliyor
Yaklaşık 100 Kg Taşıyabiliyor
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