Off-road tekerlekli sandalye! Eşi için tasarlamıştı, seri üretime geçiyor

Yetenekli adam, engelli eşi için istediği her yere gidebilmesi için off-road tekerlekli sandalye tasarladı! Tasarlanan off-road tekerlekli sandalye, seri üretim için artık hazır.