Office'in Yeni Dosya Simgeleri de Göründü
Microsoft Office'in yeni simgelerinin ardından, merak edilen yeni dosya türü simgeleri de ortaya çıktı!
Yeni Office simgeleri, geçen sene Microsoft tarafından gösterilmişti. Bu simgeler birçok platformda kullanıcılara dağıtılmaya başlansa da, ilgili dosya türü simgeleri güncellenmemişti. Dosya türlerinde hangi simgelerin kullanılacağını da görmemiştik.
Microsoft'un Outlook takımından Erin Woo, yeni simgeleri gösteren kısa bir videoyu Twitter'da yayınladı. Word, Excel, PowerPoint ve OneNote'un yeni simgeleri, ait oldukları uygulamanın görsel öğelerini bir kare içerisinde gösteriyorlar. Office dosyalarının yanında resimler, ses ve videolar için de yeni simgelerin dahil edildiği gözleniyor.
Excited to finally share the newly redesigned filetype icons for Office! They're simpler, a little ?cuter?, and now available in Outlook for iOS (Android - soon!), OneDrive, and more. pic.twitter.com/f0Z70OrIv8— Erin Woo ?? (@wooerin) May 9, 2019
Tweet'in de belirttiği üzere yeni simgeler, Outlook ve OneDrive mobil uygulamaları için dağıtılmaya başlanmış durumda. Simgeleri Windows 10'da ne zaman göreceğimiz ise belli değil. Bunun yanında Access ve Publisher gibi Office uygulamalarının yeni simgelerini henüz göremiyoruz.
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